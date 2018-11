Dal coordinatore Salvatore Trimarchi della Lega Santa Teresa di riva,una denuncia forte verso tutte le istituzioni competenti,mi rivolgo al sindaco ed al Prefetto.È inaccettabile che nel 2018 avvenga tutto ciò, appena piove un po' gli abitanti delle case popolari di via Coletta diventano ostaggi dell'acqua la quale molto spesso entra nelle loro case,se il sindaco non interverrà velocemente per risolvere il problema scriveremo una lettera congiunta per avvisare tutte le istituzioni competenti, per intenderci scriveremo anche alla Procura della Repubblica di Messina.