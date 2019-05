VIDEO / Ternate punta su Paola Miola

In un paese di duemilacinquecento persone come Ternate, nel Varesotto, dove tutti si conoscono e tutti si rimboccano le maniche, può succedere di assistere ad un simpatico siparietto, in campagna elettorale per le Comunali, quando un venditore di frutta e verdura riconosce il candidato sindaco Paola Miola, della lista Ternate ci Lega. "Ti voto perché voi difendete i nostri prodotti e le nostre piccole aziende", dice l'ortofrutticolo dal marcato accento napoletano (segno che le idee leghiste sono ormai condivise da Nord a Sud).



E che accetti addirittura di farsi un video con la candidata sindaco, dicendo a tutta voce: "Votate Miola". Perché nel programma della lista civica Ternate ci Lega c'è in effetti tutto questo e molto di più: dalla difesa del lavoro alla tutela della piccola e media impresa locale, dalla sicurezza al proseguimento dell’iniziativa “Asili gratis” promossa da Regione Lombardia.



E ancora, ci dice Paola Miola, "vogliamo supportare le attività del centro anziani comunale e migliorare l’assistenza domiciliare per le persone con malattie croniche, degenerative o disabilità; istituire uno “sportello bandi”, che faciliti la partecipazione del comune ai bandi indetti da Regione, Provincia, Unione europea e le varie fondazioni". Al centro del programma anche il parco Berrini, con l’organizzazione di un servizio di bike sharing, la localizzazione di un’area barbecue e di un’area riservata ai cani. Per quanto riguarda il turismo, l’obiettivo di “Ternate ci Lega” è lo sviluppo del trasporto su rotaia con l’incremento delle corse durante il fine settimana.



Infine, “Ternate ci Lega” spiega di voler alleggerire il carico burocratico per le aziende e incentivare le assunzioni attraverso iniziative di formazione e collocamento per le persone disoccupate.