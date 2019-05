L'ultima dei compagni: coprire le croci dei cimiteri

Alla fine ieri ne ha riso pure Crozza, della proposta caldeggiata dalla piddina Alessandra Moretti di coprire con delle tendine le croci dei cimiteri per non urtare la sensibilità degli atei (ma forse voleva dire "musulmani"?). E s'è chiesto se questo sia il massimo del programma politico che riesce ad esprimere la Sinistra. E come dargli torto...



La proposta a dir poco originale è stata sparata nei giorni scorsi a Diritto e Rovescio su Rete4; l’europarlamentare parlava del progetto del candidato sindaco di Pieve di Cento – in provincia di Bologna – Luca Borsari di allestire l’oscuramento nella cappella del cimitero del paese per coprire i segni religiosi e le tombe durante le funzioni laiche di sepoltura: la cappella del cimitero, insomma, dovrebbe essere fornita di un sistema di teli che in certi momenti potranno oscurare i simboli religiosi e anche le tombe presenti, a chi non gradisce l’aspetto cristiano della sala.



Dell'abbattimento delle migliaia di chiese presenti su tutto il territorio nazionale, e decisamente più vistose delle croci di un cimitero, non s'è parlato. Si vede che non è venuto ancora in mente ai compagni che sbagliano. Anzi, che sparano cavolate...