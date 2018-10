Questo video è rivolto a chi dice che sono pazzo,bene allora dovrebbero esserci tanti pazzi come me che portano all'attenzione pubblica questa situazione di estremo pericolo per la salute dei cittadini,infatti come si vede nel video quando piove l'acqua del torrente va direttamente nella discarica dismessa è una vera e propria bomba ambientale, attendiamo l'intervento delle autorità competenti.